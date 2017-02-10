Приватизация Одесского припортового завода была сорвана из-за коррупционных схем на предприятии, расследование которых в настоящее время ведут правоохранители. Об этом на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

«На предприятие повесили долги из-за схем, о которых я рассказываю. И когда по этим схемам начались расследования и появились первые подозреваемые, то снова идут спекуляции о срыве приватизации. Единственная причина срыва приватизации – коррупционные схемы, которые наконец кто-то начал расследовать», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Сытника, суть этих схем, подробно расписано в отчете НАБУ. «И даже лицам без юридического образования достаточно понятно, что на самом деле срыв приватизации заключается не в том, что кто-то расследует эти коррупционные схемы, а именно в этих коррупционных схемах. Хотел бы напомнить об этом лицам, которые на эти средства организуют митинги людей на морозе и пытаются свести эти события к спекуляции относительно срыва приватизации госкомпаний», – подчеркнул он.

Напомним18 июля 2016 года Фонд государственного имущества Украины признал конкурс по продаже ОАО «Одесский припортовый завод» несостоявшимся в связи с отсутствием спроса.

После этого ФГИ объявил о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества «Одесский припортовый завод» 14 декабря.

В октябре Кабмин одобрил условия повторного конкурса по продаже ОПЗ и определил стартовую цену пакета акций на уровне 5,16 млрд гривен (200 млн долларов).

Повторный конкурс по продаже 99,6% акций ОПЗ также не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.