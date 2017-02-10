Пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом году, не предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом в комментарии 112 Украина в очередной раз подчеркнул вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Пенсионная реформа в Украине должна быть проведена и этого никто не отрицает. Я хочу опровергнуть любые утверждения и намеки о том, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю - повышения пенсионного возраста в Украине не будет», - сказал он.

«Да, безусловно, есть стандартные рекомендации МВФ для всех стран, среди которых есть и рекомендация по повышению пенсионного возраста. Но мы живем не в стандартных условиях и у нас есть своя специфика. И мы будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев. Для того, чтобы люди почувствовали реальные изменения своей жизни к лучшему», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году.