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Пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом году, не предусматривает повышение пенсионного возраста. Об этом в комментарии 112 Украина в очередной раз подчеркнул вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.  

«Пенсионная реформа в Украине должна быть проведена и этого никто не отрицает. Я хочу опровергнуть любые утверждения и намеки о том, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Еще раз, еще раз подчеркиваю - повышения пенсионного возраста в Украине не будет», - сказал он.

«Да, безусловно, есть стандартные рекомендации МВФ для всех стран, среди которых есть и рекомендация по повышению пенсионного возраста. Но мы живем не в стандартных условиях и у нас есть своя специфика. И мы будем проводить пенсионную реформу не для МВФ, а для украинцев. Для того, чтобы люди почувствовали реальные изменения своей жизни к лучшему», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году.
ForUm

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