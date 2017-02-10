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Российское командование заставляет главарей незаконных вооруженных формирований «ЛНР» принимать на военную службу женщин. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«В связи с неукомплектованностью личным составом, командование 2 АК ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, по состоянию на начало февраля в отдельных подразделениях 6-го отдельного мотострелкового полка 2 АК ВС РФ численность женщин-военнослужащих составляет до 30 человек.

«Недовольные качеством такого пополнения командиры подразделений требуют от командования ограничить призыв женщин на военную службу», – подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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