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Комиссия по наименованиям Киевсовета приняла решение о переименовании станции метро «Петровка» на станцию «Почайна». Об этом в Facebook написала активистка Аннабела Морина.

«Члены комиссии и присутствующие столько добрых слов сказали о Почайне и переименовании», - отметила она.

По ее словам, следующий этап - 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киевсовета.

Напомним, в конце 2016 года Киевсовету предложили переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну».
ForUm

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