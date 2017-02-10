Украина в этом году планирует открыть новые железнодорожные маршруты в Польшу, Венгрию и Словакию.

Об этом в интервью Европейской правде рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

«Украина запустила поезд Киев-Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда, кстати, отличное, насколько мне известно. И это только начало: уже пошел процесс запуска маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачево - в Будапешт, из Ужгорода - в Кошице», - отметил он.

Также, по его словам, сейчас есть разные идеи, как задействовать аэропорт в Ужгороде. Аэропорт этот расположен прямо на границе. Сейчас он не работает.

Напомним, скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль 23 декабря 2016 года.