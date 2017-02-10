Министр иностранных дел Павел Климкин хочет встретиться с пророссийским ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение об Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1.

По его словам, в марте он минимум дважды будет в Париже и планирует встретиться со всеми кандидатами и попросить украинского посла во Франции организовать ему встречу в том числе и с Ле Пен.

«Я ей покажу те материалы, которые мы подготовили в рамках нашего иска по Конвенции о запрещении расовой дискриминации, в том числе в отношении Крыма. Я покажу ей много материалов», – сказал министр.

Климкин сказал, что как министр иностранных дел он просчитывает все возможные результаты выборов во Франции и поэтому министерство работает со штабами всех кандидатов в президенты этой страны.

Напомним, кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что признает оккупированный Крым российским в случае своей победы на выборах.

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями Ле Пен по Крыму и подчеркнуло, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения.

Вместе с тем СБУ не принимала решения о введении санкций против Ле Пен за ее высказывания в отношении Крыма.