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Жителей оккупированного Донецка, Горловки и Макеевки сгоняют сегодня на похороны ликвидированного члена НВФ «Гиви». Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источники в Донецке.

По информации издания, в некоторых вузах, студентов специально освобождают с занятий, чтобы обеспечить явку.

«Многие пойдут, поскольку сказали, что проверят по спискам. Я лично нет, они хотят картинку сделать для российских СМИ, очередное шоу, как с «Моторолой», - сказал студент Михаил, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, это касается и преподавателей вузов. «Слышал, что с каждой группы старостам дали разнарядку собрать какой-то минимум человек, ну как понимаете, есть среди них и реально сочувствующие», - добавил он.

Также бюджетников Донецка «обязали» явиться на церемонию прощания с «Гиви».

«Иначе - сказали, что уволят», - отметила дончанка Ольга.

Она уточнила, что всех ее знакомых коллег собирают возле театра оперы и балета в Донецке с 10:00 до 12:00.

«Гиви» будет похоронен на кладбище возле Донецкого моря недалеко от «Моторолы».

Напомним, главарь батальона НВФ «Сомали» Михаил Толстых, известный по прозвищу «Гиви», был убит в Донецке 8 февраля.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».

Ответственность за убийство «Гиви» взял на себя доброволец из России Игорь Мыльцев, который воевал в этом же подразделении.
ForUm

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