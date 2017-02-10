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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили во взяточничестве юриста 3 класса одной из Днепропетровских местных прокуратур, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что прокурор требовал 1,6 тысячи долларов США от местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. За эту сумму злоумышленник обещал поддержать в суде обвинительный акт, который не предусматривает лишения свободы обвиняемому.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора вблизи одного из районных судов Днипра во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. 
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