В Днепре чуть более четырех месяцев назад произошла трагедия: хладнокровно расстреляли двух патрульных - Ольгу Макаренко и Артема Кутушева. Вся страна помнит страшные кадры убийства и задержания подозреваемого в убийстве Александра Пугачева. Ужас от произошедшего постепенно вытеснялся обещаниями чиновников изменить систему подготовки и работы патрульных, поддержать семьи погибших материально и выдать им квартиры, а чтобы помнить о подвиге погибших патрульных - установить им памятный знак. Суд над Пугачевым начался только сегодня, 9 февраля. 112.ua проверили, что из высокопарных обещаний чиновников исполнено и как изменилась подготовка патрульных.

Патрульные полицейские в какой-то момент стали символом веры в реальность реформ. Парни и девушки, пришедшие со стороны, отлично мотивированные и не имеющие коррупционных связей, дали нам осязаемую надежду на светлое будущее. Что случилось с этой надеждой – совсем другая история и к делу не относится. Мы мужественно ждали по 40 минут, пока новые копы оформят мелкое ДТП, по-доброму хихикали над первыми разбитыми «Приусами» и как мантру твердили: «Они научатся, вработаются, наберутся опыта, и все будет хорошо». И вот когда процесс пошел и все поняли, что ребята в крутой полицейской форме действительно сознательно относятся к своим обязанностям и проверяют нарушителей, двух из них хладнокровно расстреляли.

Отдельная болезненная тема для украинского общества – личность убийцы. Патрульных полицейских Артема Кутушева и Ольгу Макаренко расстрелял Александр Пугачев, экс-боец батальона «Торнадо», принимавший участие в АТО. Как уголовник и рецидивист попал в милицейский батальон и чем занимался в АТО, выясняет следствие. Но на данный момент известно, что он находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. Но сам факт наличия у него удостоверения участника боевых действий оставляет малоприятный осадок.

И сами обстоятельства убийства патрульных вскрыли недочеты в их подготовке. Этот аспект отдельно обсуждался и вызвал широкий резонанс, а фраза министра МВД Арсена Авакова «Подчиняйся, а потом обжалуй», сказанная в контексте убийства полицейских и необходимости усовершенствовать законодательную базу, стала нарицательной.

Дело об убийстве передано в суд, Пугачев «не колется»

На сегодня следствие по делу об убийстве Макаренко и Кутушева завершено и передано в суд. По словам следователей, вина главного фигуранта Александра Пугачева не вызывает сомнений, основная статья обвинения - 115 часть вторая («Умышленное убийство двух или более лиц») УК Украины». Сам же Пугачев свою вину не признает и требует суд присяжных. «Следствие, учитывая объем и количество обвинений, проходило недолго. За эти 4 месяца были проведены все экспертизы и другие необходимые следственные действия. Пугачев «не колется», ни в какую не хочет признаваться в содеянном. Он тянет время, требуя суда присяжных, на него пока тоже распространяется «закон Савченко», и, видимо, он надеется на 15 лет, а не на пожизненное заключение, которое ему светит. Там же не только убийство патрульных, там еще покушение на водителя маршрутки и еще ряд статей. Ну или надеется «торговаться»: мол, сдать тайны «Торнадо» в обмен на меньший срок. Но все это маловероятно, ему все-таки светит пожизненное», - рассказал собеседник 112.ua в МВД.

Что изменилось для копов

После смерти патрульных в МВД провели большое совещание, где «особо подчеркивали необходимость соблюдать правила личной безопасности, тактики подхода к автомобилю правонарушителя и других вопросов, которые касаются служебной деятельности патрульных полицейских», - говорят в Департаменте патрульной полиции Украины.

«Ежедневно перед тем как заступить на смену, с инспекторами патрульной полиции проводится целевой инструктаж, на котором проверяются знания патрульных полицейских правовых оснований применения оружия, мер безопасности, основных правил и приемов стрельбы, материально-технической части оружия, приобретенных навыков безопасного обращения с оружием и делается упор на беспрекословном соблюдении нормативно-правовых актов, которые регулируют эти вопросы. Во всех управлениях патрульной полиции в городах были проведены дополнительные занятия по служебной подготовке. Выводы, сделанные после трагедии, были учтены и во время обучения будущих патрульных полицейских. Также были внесены изменения в курс по тактике», - конкретизировали в Департаменте патрульной полиции.

Впрочем, на практике это выглядит несколько иначе. Сами патрульные полицейские проведение инструктажа не отрицают, но упор делают на другом: «Сразу после трагедии обсуждали с ротой, с батальоном ситуацию, просматривали видео, но так, чтобы регулярно об этом говорить, – нет. Каждый сделал выводы для себя. К похожим ситуациям нужно быть готовым, из таких ситуаций и состоит наша работа. Люди ведь звонят в полицию, когда ситуация хуже некуда, когда это худший день в их жизни. А для нас это работа», - рассказал 112.ua патрульный полицейский из Днепра Павел.

Также, по его словам, трагедия, произошедшая 25 сентября, изменила психологию полицейских. «Мы поняли, что все более чем серьезно, что отвечаешь за себя и напарника перед собой. Действуешь более хладнокровно. В самой подготовке кардинально ничего не поменялось, все понимают, что эта трагедия – это стечение обстоятельств, и каждый прохожий может оказаться потенциальным преступником, у каждого теоретически может быть нож в кармане или пистоле, но не каждого будешь же проверять», - сказал он.

Выполнение обещаний, данных родственникам погибших, затягивается

После трагедии МВД и местные власти много говорили о необходимости чтить и помнить погибших и всячески помогать родственникам. Среди прочего были высказаны следующие намерения: выплата компенсаций родственникам погибших в размере 700 тыс. грн, предоставление семьям погибших квартир и установка памятного знака патрульным.

Как удалось выяснить 112.ua в Департаменте патрульной полиции, семьям Ольги Макаренко и Артема Кутушева была выплачена одноразовая денежная помощь. А вот вопрос относительно выделения семьям погибших полицейских квартиры находится на стадии рассмотрения.

С установкой памятного знака дела обстоят чуть хуже. В Днепровском горсовете о таких планах пока не знают. «Упомянутый вопрос на рассмотрение в Главное архитектурно-планировочное управление департамента по работе с архивами Днепровского горсовета не поступал. Проекты распорядительных документов относительно установки памятного знака патрульным полицейским не готовились», - заявили там.

В то же время активно помогают семьям погибших сослуживцы. По словам первой напарницы Артема Яны, коллеги несколько раз отвозили помощь жене и ребенку Артема. »Знаю, что после трагедии ребята собирали и отвозили им помощь, перед Новым годом ездили к семьям», - говорит она.

Павел также говорит, что с бедой один на один родственников погибших патрульных не оставляют. «Мы ездим к семьям, да и у них есть наши контакты. При необходимости они знают, что могут рассчитывать на нашу помощь», - сказал он.

Коллеги погибших трагедию между собой не обсуждают. Каждый эту боль переживает в себе. И делает выводы. Нам всем стоит помнить об этой трагедии, а чиновникам – о данных ими обещаниях. По факту получается, что наговорили много, а выполнить - проблема. Об обещанном памятном знаке в горсовете не слышали, с квартирами дело двигается не быстро. Пугачев сидит в СИЗО день за два. А вот сами патрульные семьи своих погибших коллег не бросили.

Татьяна Святенко, 112 Украина