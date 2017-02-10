По состоянию на 9:00 10 февраля в двух областях Украины действуют ограничения для движения транспорта, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

Так, в Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (150-200 м на 18 км).

В Киевской области, из-за утечки и намерзания канализационных вод временно ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге местного значения О-101313 Боярка – Киев-Чоп, на подъезде к селу Белогородка Киево-Святошинского района.