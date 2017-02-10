Обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре будут судить присяжные.

Как сообщает Радио Свобода, 9 февраля в Центральном (Кировском) районном суде Днипра сформировали суд присяжных и утвердили кандидатуры.

Согласно решению, в состав суда войдут трое присяжных, две кандидатуры также утверждены в качестве запасных. Они приняли присягу.

На заседании в четверг суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, позволив видеосъемку всего судебного процесса, кроме опроса свидетелей.

Родственники погибших полицейских пришли на суд с портретами убитых патрульных.

После того, как обвиняемый и его адвокат заявили, что не ознакомились с некоторыми документами дела, в заседании суда объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 17 февраля.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.