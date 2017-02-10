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Антикоррупционным органам на сегодняшний день есть чем заняться, кроме премии в 500 грн на 8 марта, которую получила экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская.  

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«По истории с Юлией Марушевский, которую сейчас активно обсуждают в сетях. Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме премии в 500 грн на 8 марта, которую она получила», – отметил он.

«Это даже не смешно! Бесспорно и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо прежде всего искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально и чтобы закон реально исполнялся всеми, независимо от персоналий», – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее Марушевская на своей странице в Facebook сообщила, что Национальное агентство по предотвращению коррупции и Служба безопасности Украины подозревают ее в административном нарушении из-за конфликта интересов за премирование самой себя на 500 гривен. 
ForUm

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