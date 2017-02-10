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Вчера, 8 февраля, украинские военные сбили в районе линии соприкосновения вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Около 19:00 в небе неподалеку линии соприкосновения был обнаружен беспилотный летательный аппарат. После идентификации объекта и получения подтверждения, что летательный объект не принадлежит ни силам АТО, ни международным организациям, осуществляющим мониторинг обстановки вблизи линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении», – говорится в сообщении.

По данным штаба, БПЛА был поражен из стрелкового оружия.

«В настоящее время с ним работают соответствующие специалисты. По предварительным данным аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации», – сказано в сообщении.
ForUm

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