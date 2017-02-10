Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов показал журналистам свою камеру в Старобельском СИЗО.

Как сообщает ТСН, его камера – это четыре квадратных метра, на которых вместились двухэтажная кровать, умывальник, туалет, стол и полка с книгами. «Она рассчитана на двоих, но по нормативам она не выдержит двоих. Если здесь два человека, то одному надо лежать, а другому или уйти, или стоять», - заявил Ефремов.

Он жалуется, что в камере даже руки некуда развести – ударишься или об нары, или об стену. «Сплю на нижней, подтягиваюсь на верхней, чтобы хоть как-то держать себя в форме», – сообщил Ефремов.

Условия бывший депутат сравнивает с теми, в которых содержалась до Революции Достоинства Юлия Тимошенко, и выражает уверенность, что лидер «Батькивщины» имела лучшие бытовые возможности. «Тимошенко где сидела? Она в больнице лежала, совсем в других условиях. А с напарницей когда сидела, у нее была другая камера. Моя камера очень влажная, утром окно запотевает. И практически ничего невозможно держать на подоконнике, потому что все продукты пропадают. А там – решетка, я пакетик пытался выставить, думаю, он там и останется», - рассказал он.

Напомним, 9 февраля Старобельский районный суд разрешил Ефремову покинуть камеру и сидеть возле своих защитников во время судебного процесса.

Ранее суд продлил содержание под стражей Ефремова до 17 марта.