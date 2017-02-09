Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина получит безвизовый режим с Европейским Союзом уже этим летом.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что проведение выборов в оккупированных районах Донбасса до вывода оттуда российских войск невозможно.

Международный валютный фонд (МВФ) планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время.

Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О Конституционном суде Украины».

В сессионном зале Верховной Рады произошла потасовка между народными депутатами от «Блока Петра Порошенко» Сергеем Лещенко и Иваном Мельничуком.

Ответственность за убийство главаря батальона НВФ «Сомали» Михаила Толстых, известного по прозвищу «Гиви», взял на себя доброволец из России Игорь Мыльцев, которые воевал в этом же подразделении.

Беглый народный депутат Александр Онищенко обнародовал вторую часть своих записей.

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту совершения народным депутатом от БПП Алексеем Гончаренко хулиганских действий под посольством Германии в Киеве.

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины установила, что «Киевэнерго» нарушило законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке передачи электроэнергии.

Апелляционный суд Киева отказался отстранять Михаила Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Трансляцию круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской в ​​тестовом режиме начала 150-метровая вышка, построенная возле села Чонгар Генического района области.

Бывший вратарь сборной СССР и киевского «Динамо» скончался в возрасте 57 лет.

На АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции произошел взрыв.

48 тысячам киевлян пересчитают платежки за отопление.

Генштаб армии Турции сообщил о гибели трех своих военнослужащих из-за авиаудара российских воздушно-космических сил в Сирии.

С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД Украины можно будет получить международное водительское удостоверение.