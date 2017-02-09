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Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона «О службе в органах местного самоуправления». За это решение проголосовали 253 народных депутата.

«Это очень важный законопроект, который даст возможность привлекать компетентных лиц к работе в органах местного самоуправления, и которые будут избираться на конкурсной основе, будут получать достойную оплату труда. Это логическое продолжение реформирования государственной службы. Это реальная возможность нам присоединиться к выполнению Европейской Хартии местного самоуправления. Это большой шаг вперед к будущему местного самоуправления Украины», - заявил в парламенте вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко перед голосованием, сообщает его пресс-служба.

Целью законопроекта является установление новых правовых и организационных основ службы в органах местного самоуправления как профессиональной и политически беспристрастной деятельности на благо государства и общества, а также для обеспечения реализации гражданами Украины права равного доступа к службе в органах местного самоуправления.
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