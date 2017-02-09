Украинцы пока не ощущают результатов реформ. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе пресс-конференции в рамках визита в Брюссель, сообщает 112 Украина.

«Эта перезагрузка (реформы. – Ред.) будет длиться несколько лет. Мы получим результат. Но мы понимаем, что за один день перезагрузить систему, которая 24 года формировалась, очень трудно. Мы начали дерегуляцию в энергетической сфере, мы изменили подходы к управлению государственными компаниями, мы начали корпоратизацию государственных компаний, мы провели беспрецедентные решения, которые позволили нам эффективно начать борьбу с коррупцией», – сказал Гройсман.

«Поэтому, если есть скептические мнения о том, что в Украине реформы не идут, я бы так не сказал. Мы пока не чувствуем результатов реформ. С этим я могу согласиться. Но я точно знаю, что в 2017 году нам удастся закрепить и ускорить экономический рост», - добавил он.

По словам Гройсмана, с момента обретения независимости в Украине не удалось обеспечить качественных реформ, трансформации изменений. «Это все делало нас слабее. То есть, мы имели некий запас прочности от Советского Союза, я имею в виду, экономический, инфраструктурный, но мы не имели совершенной системы управления нашим государством. И на самом деле, от перехода к нашей независимости эта система много раз трансформировалась и производила нашу институциональную слабость. Как следствие, мы теряли качественную систему правосудия... как следствие, мы стали неэффективной страной», – сказал чиновник.