С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД Украины можно будет получить международное водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий заявил, что международное водительское удостоверение - это новая услуга сервисных центров МВД, которая ранее не была доступна в МРЭО.

«Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему, расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет важное значение для граждан, длительное время находящихся за рубежом», - объяснил он.

Такое удостоверение важно для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также для тех, кто собирается путешествовать автотранспортом.

В МВД отмечают, что получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории стран, присоединившихся к Женевской конвенции о дорожном движении 1949 года - это значительно расширяет географию. Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит - 34 грн 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту нахождения территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

Нужно предъявить администратору оригинал национального водительского удостоверения; паспорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины для выезда за границу; фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.