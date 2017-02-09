Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00:00 9 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы от 01.02.2017 о прекращении огня с 00:00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по состоянию на 15:00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями.

«Наибольшую активность противник проявляет на донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка, Верхнеторецкое. Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, в настоящее время их действия не контролирует», – отметили в пресс-центре.

В штабе также подчеркнули, что Вооруженные силы Украины строго соблюдают режим «тишины» и огонь не открывают.

Напомним, 1 февраля Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года.