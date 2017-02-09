также в разделеОбщество
СМИ: «Гиви» уничтожили его подчиненные 10
Суд в Гааге может рассматривать иск Украины против РФ 5 лет 14
МИД не знает о судьбе захваченного в Нигерии украинского моряка 6
В Крыму начало вещание украинское радио 13
Суд выпустил Ефремова из «клетки» 112
«Киборг» Кузьминых: Украине не было смысла убивать «Гиви» 53
Под Ратушу во Львове принесли шины и бочки 82
Россиянин из «ДНР» получил 11 лет тюрьмы 30
НАБУ: Руководство «ОГХК» хотело приватизировать предприятие 25
Родственники Чанова отрицают слухи о его избиении перед смертью 111
Суд разрешил задержать Захарченко 215
УПЦ помогла воинам и пострадавшим в зоне АТО за год на 12,8 миллиона 15
ГосЧС предупреждает об усилении морозов 55
Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов 124
Чехия вдвое увеличила квоту на работников из Украины 154
В 4 областях Украины ограничено движение 32
СМИ: Чанов перед смертью был жестоко избит 290
Новый глава Нацполиции прокомментировал трагедию в Княжичах 75

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00:00 9 февраля, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней контактной группы от 01.02.2017 о прекращении огня с 00:00 9 февраля вдоль всей линии разграничения сторон, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы наших позиций», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что по состоянию на 15:00 противник совершил 34 обстрела позиций украинских войск с применением широкого спектра имеющегося вооружения, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями.

«Наибольшую активность противник проявляет на донецком направлении в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Опытное, Пески, Шахта Бутовка, Верхнеторецкое. Несоблюдение боевиками указанных договоренностей свидетельствует о том, что российская сторона, которая согласовала режим прекращения огня, в настоящее время их действия не контролирует», – отметили в пресс-центре.

В штабе также подчеркнули, что Вооруженные силы Украины строго соблюдают режим «тишины» и огонь не открывают.

Напомним, 1 февраля Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Ботинки зимние