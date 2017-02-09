Активные действия по подготовке к оккупации Крыма Россия начала еще в 2013 году, и экс-президент Виктор Янукович знал об этом.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает LIGA.net.

«Мы четко установили и подали в виде письменных доказательств в ЕСПЧ документы, свидетельствующие, что активную фазу подготовки к захвату Крыма РФ начала еще в 2014 году. Но мы понимаем, что такой план был раньше. Нам удалось получить доказательства, что в 2013 году РФ уже начала активные действия на территории Крыма. Это подтверждается тем, что РФ несанкционированно увеличила свой военный контингент. На территорию Украины со стороны Крыма незаконно перебрасывался личный состав и техника РФ, это подтверждается и тем, что они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма - и это зафиксировано документально», - сказал он, подчеркнув, что Минюсту известны фамилии должностных лиц РФ, координирующих эту спецоперацию.

Петренко отметил, что в материалах иска есть документальные доказательства захвата в плен и применения пыток со стороны российских силовиков к местным жителям Крыма в 2014 году.

«Это еще раз подтверждает, что так называемая версия РФ о том, что они «эмоционально отреагировали на революцию» и «помогли своим братьям» в Крыму, проведя «референдум» - это полная ложь», - сказал министр.

Петренко подчеркнул, что бывшее руководство Украины - Янукович, его окружение, а также руководство спецслужб не могли не знать о действиях по подготовке оккупации полуострова.

«Фактически они помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ», - заявил министр.

Напомним, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.