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Литовское правительство одобрило список профессий для облегченного порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы. Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран Евросоюза, сообщает Delfi.

В связи с этим, премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в Литве очень надеются на приезд украинских специалистов.

«Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же процесс в соседней Польшей. Там ситуация более либеральная. По нашим данным, так несколько десятков тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться», - заявил премьер в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не пострадал рост зарплат местных жителей.

Напомним, правительство Чехии 8 февраля приняло решение о двукратном увеличении количества работников из Украины.

 
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