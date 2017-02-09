Рассмотрение иска Украины против РФ в Международном суде ООН будет продолжаться в течение 5 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Уже сейчас назначены первые слушания, которые пройдут с 6 по 9 марта в Гааге и будут посвящены вопросам обеспечения иска, передает 112 Украина.

Украина просила суд запретить РФ совершать действия, направленные на дискриминацию крымскотатарского населения и помощь НВФ на Донбассе.

После принятия решения о запрете таких действий контроль за его выполнением передается Совбезу ООН, затем суд перейдет к рассмотрению процедурных моментов, а уже потом – к сути дела.

Петухов отметил, что в среднем 5 лет необходимо на рассмотрение такого рода дел.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина требует от Российской Федерации прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.