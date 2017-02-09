также в разделеОбщество
СМИ: «Гиви» уничтожили его подчиненные 10
МИД не знает о судьбе захваченного в Нигерии украинского моряка 6
Штаб: НВФ сорвали последние договоренности о режиме «тишины» 7
В Крыму начало вещание украинское радио 13
Суд выпустил Ефремова из «клетки» 112
«Киборг» Кузьминых: Украине не было смысла убивать «Гиви» 53
Под Ратушу во Львове принесли шины и бочки 82
Россиянин из «ДНР» получил 11 лет тюрьмы 30
НАБУ: Руководство «ОГХК» хотело приватизировать предприятие 25
Родственники Чанова отрицают слухи о его избиении перед смертью 111
Суд разрешил задержать Захарченко 215
УПЦ помогла воинам и пострадавшим в зоне АТО за год на 12,8 миллиона 15
ГосЧС предупреждает об усилении морозов 55
Спасатели нашли заблудившихся в Карпатах туристов 124
Чехия вдвое увеличила квоту на работников из Украины 154
В 4 областях Украины ограничено движение 32
СМИ: Чанов перед смертью был жестоко избит 290
Новый глава Нацполиции прокомментировал трагедию в Княжичах 75

Рассмотрение иска Украины против РФ в Международном суде ООН будет продолжаться в течение 5 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Уже сейчас назначены первые слушания, которые пройдут с 6 по 9 марта в Гааге и будут посвящены вопросам обеспечения иска, передает 112 Украина.

Украина просила суд запретить РФ совершать действия, направленные на дискриминацию крымскотатарского населения и помощь НВФ на Донбассе. 

После принятия решения о запрете таких действий контроль за его выполнением передается Совбезу ООН, затем суд перейдет к рассмотрению процедурных моментов, а уже потом – к сути дела.

Петухов отметил, что в среднем 5 лет необходимо на рассмотрение такого рода дел. 

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина требует от Российской Федерации прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние