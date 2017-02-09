Ситуация на Востоке Украины не может быть предметом сделки США и России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят «большую сделку» по решению конфликта в Украине, сообщает ТАСС.

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», - сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что США используют свое влияние, чтобы убедить Киев отказаться «от агрессивной тактики в решении кризиса в Украине».

«В плане перспектив диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу здесь хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует свое влияние, чтобы убедить Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации Минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали в последние дни», - сказал Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в этой стране еще не знают, что происходит на востоке Украины, в реальной ситуации еще предстоит разобраться.