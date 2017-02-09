также в разделеПолитика
Главы МИД стран «нормандской четверки» могут встретиться 17 февраля 4
Охендовский об уголовном деле против себя: Бобик сдох 17
Гончаренко отказался от депутатской неприкосновенности 49
Порошенко надеется на безвизовый режим с ЕС этим летом 25
Ципрас: Санкции против РФ должны оставаться, но нужно идти на диалог 22
Порошенко прокомментировал выходку «граффитчика» Гончаренко 96
Апелляционный суд отказался отстранять Охендовского 61
Порошенко ожидает прогресса от Нидерландов по СА в феврале 19
Порошенко: Выборы на Донбассе до вывода войск РФ невозможны 47
Рада поддержала в первом чтении реформу КСУ 40
Парубий поручил наказать Мельничука и Лещенко за драку 57
Мельничук и Лещенко подрались в Раде 284
Против Гончаренко завели дело за граффити на фрагменте Берлинской стены 220
Рада утвердила кандидата в члены НАПК 32
СМИ: Безвизовый режим для украинцев заработает с 12 июня 111
В Белом доме подтвердили, что не будут снимать с РФ «крымские» санкции 148
Украина получила предложение Германии по «нормандской» встрече 64
МИД Германии: Выборы на Донбассе возможны только при согласии обеих сторон 78

Ситуация на Востоке Украины не может быть предметом сделки США и России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения зарубежных СМИ о том, что администрация США и Кремль готовят «большую сделку» по решению конфликта в Украине, сообщает ТАСС.

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности. Тем более предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством», - сказал Песков.

Представитель Кремля также выразил надежду, что США используют свое влияние, чтобы убедить Киев отказаться «от агрессивной тактики в решении кризиса в  Украине».

«В плане перспектив диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу здесь хочется надеяться, что Вашингтон так или иначе использует свое влияние, чтобы убедить Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации Минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы наблюдали в последние дни», - сказал Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в этой стране еще не знают, что происходит на востоке Украины, в реальной ситуации еще предстоит разобраться.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги
Ботинки зимние