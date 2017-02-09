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Сегодня, 9 февраля, в результате артобстрела незаконными вооруженными формированиями позиций сил антитеррористической операции на мариупольском направлении выведена из строя электрическая подстанция, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате этого обесточены несколько населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения. Среди них Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Сартана. Также была обесточена и прекратила работу мариупольская газораспределительная станция.

В штабе подчеркнули, что в результате восстановительных работ, которые продолжаются до сих пор, частично восстановлено электроснабжение. Полностью восстановить подачу электроэнергии в населенные пункты планируют уже через несколько часов.

Напомним, сегодня в результате боевых действий осталась без электроснабжения газораспределительная станция №1 «Мариуполь».
ForUm

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