Против украинского футболиста Романа Зозули в Испании была организована сознательная провокация с «циничным использованием» леворадикальных ультрас местного клуба «Райо Вальекано». Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Лига.net.

«Для меня и для многих в МИД это, если хотите, личное эмоциональное дело. Мы стараемся с самого начала ему (Зозуле. - Ред.) помогать. И мы прекрасно знаем, что то, что там было организовано, это очень сознательная провокация, когда нескольких ультрас левой направленности абсолютно цинично использовали. В целом же футбольная общественность Испании имеет абсолютно другое мнение», - отметил он.

Министр также добавил, что с политическим руководством Испании у официального Киева «очень хорошие» отношения.

«Как вы знаете, испанский министр иностранных дел не просто очень хорошо, а фантастически позитивно говорил про Украину, когда было заседание министров иностранных дел ЕС... Поэтому такие провокации (а они будут и в дальнейшем, мы прекрасно понимаем, со стороны России) мы будем стараться не допускать. А Роману будем помогать, причем не только политически, но и эмоционально», - заявил Климкин.

Уточняя, что делается для дипломатической поддержки Зозули, глава МИД сказал: «Сейчас решение, в конце концов, за ним, каким образом он выберет свой футбольный путь. Но я лично очень уважаю его позицию».

Напомним, 31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

Зозуля после скандала решил остаться в «Бетисе».