Во время заседания Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал подписи жителей микрорайона вблизи станции метро «Героев Днепра», которые, по его словам, не против строительства торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

«Сегодня возле «Героев Днепра» большой базар и полный беспорядок с торговлей. Я неоднократно был там и видел своими глазами. И эту ситуацию с хаотичной торговлей надо исправлять, - не только на «Героев Днепра», а вообще по всему городу», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что вопрос о строительстве торгового центра на «Героев Днепра» получил политическую окраску. «Состоялись общественные слушания. Я получил два протокола слушаний от одной стороны, которая поддерживает строительство торгового центра, и другой, которая против. Мы помним, что устроили во время прошлых слушаний, и понимаем, что любые дальнейшие слушания будут сорваны. Потому что некоторые политсилы подогревают ситуацию вокруг этого вопроса. Поэтому я дал поручение, чтобы провели опрос, чтобы именно местные жители высказались «за» или «против» строительства. Ведь строительство торгового центра на «Героев Днепра» - это исключительно дело жителей, живущих в этом районе, а не тех, кто приходит на демонстрации», - сказал мэр Киева.

Кличко заявил, что по результатам опроса жителей 80 домов в радиусе станции метро «Героев Днепра» было собрано 3153 подписи тех, кто выступил «за» систематизацию торговли и новый торговый комплекс.

«Если у кого есть сомнения, что эти подписи людей не настоящие, я прошу передать их в профильное управление секретариата Киевсовета и проверить. И каждый из депутатов может также ознакомиться с этими подписями», - отметил Кличко, демонстрируя бумаги с подписями.

Мэр подчеркнул, что задача столичных властей - систематизировать хаотическую торговлю в Киеве. «Торговые центры должны быть. Это - современный и цивилизованный способ торговли. И по количеству торговых центров Киев уступает другим современным городам. Уверен, что торговые центры - это альтернатива той хаотичной торговли, которая сегодня, к сожалению, есть в Киеве. В то же время, это инвестиции, это законные рабочие места и налоги в бюджет нашего города», - подытожил Кличко.

Как известно, в июле 2016 года в «круге» на выходе из метро «Героев Днепра», где недавно убрали незаконные МАФы, начали строительство трехуровневого торгово-развлекательного центра.

12 сентября у станции метро прошла протестная акция против строительства ТРЦ.

После этого Кличко заявил, что строительство ТРЦ начнут только после согласия общины.