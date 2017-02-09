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Президент Украины Петр Порошенко считает осквернение заместителем председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Алексеем Гончаренко фрагмента Берлинской стены неприемлемым. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, передают Українські Новини.

«Абсолютно неприемлемым является поведение народного депутата», - сказал он.

Президент добавил, что такая позиция Гончаренко была осуждена фракцией БПП и не отражает позицию партии.

Напомним, Генеральная прокуратура начала расследовать осквернение Гончаренко фрагмента Берлинской стены, расположенного на территории посольства Германии в Украине.

Ранее Гончаренко на своей странице в Facebook разместил публикацию с фотографиями, в которой квалифицировал свои действия как знак протеста против заявления посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о том, что выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей можно провести в присутствии российских войск.
ForUm

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