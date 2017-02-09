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Президент Петр Порошенко в феврале ожидает прогресса от Нидерландов в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом он заявил в ходе общего брифинга с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщает 112 Украина.

«Я хочу подчеркнуть нашу четкую координацию, я подробно проинформировал премьер-министра о ситуации на Донбассе. Премьер проинформировал меня об итогах неформального саммита, который состоялся на Мальте, и мы уверены, что эта координация для нас чрезвычайно важна. Отдельно мы обсудили вопрос ускорения ратификации об Ассоциации, я благодарен, что Греция была одной из первых стран, которая ратифицировала это соглашение, и мы ждем в феврале дальнейшего прогресса со стороны Нидерландов», - сказал Глава государства.

Напомним, 15 декабря ЕС согласовал решение о завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС с учетом условий Нидерландов, а именно проекта резолюции, в котором предлагается лишить Украину финансовой и военной помощи ЕС и не предоставлять гражданам Украины права жить и работать в странах ЕС. 
ForUm

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