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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак уверяет, что НАПК не саботирует спецпроверки кандидатов на должности госслужащих. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Не надо искать саботаж там, где его нет. Спецпроверки по кандидатам на должности после прохождения ими конкурса были, есть и продолжаются», – отметила она.

По словам Корчак, с января 2017 года, в соответствии с нормами законодательства, проведены 653 спецпроверки по запросам ВККС Украины, 151 проверка кандидатов на должности, еще 57 спецпроверок находятся  в работе.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко обвинил НАПК в саботаже проведения спецпроверки кандидатов на должности госслужащих.
ForUm

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