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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявляет, что отношения между Украиной и Польшей не должны быть заложником прошлого. Об этом сообщается в микроблоге МИД Польши в Twitter.

Однако, в МИД все же заявили, что и полностью обойти вниманием исторические вопросы все же не могут, сообщает УНИАН.

«На пути поддержки Украины в ее усилиях в проведении реформ и проевропейской политики мы не оставляем без внимания исторические вопросы. Однако в то же время мы не хотим, чтобы наши двусторонние отношения стали заложником прошлого», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, министерство иностранных дел Польши опубликовало секретный документ «Тезисы о политике Республики Польша в России и Украине», датированный 2008 годом, который, как отмечают в ведомстве, «был началом перехода правительства Дональда Туска от проукраинской внешней политики, к политике пророссийской».

В октябре 2015 года были сняты ограничения по секретности документа. При этом, по словам нынешнего главы польского МИД Витольда Ващиковского, с помощью документа, тогдашние чиновники надеялись поднять репутацию на Западе.

 
ForUm

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