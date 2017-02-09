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Спикер парламента Андрей Паруий обратился к регламентному комитету Верховной Рады с тем, чтобы тот рассмотрел на своем заседании инцидент с потасовкой в сессионном зале между народными депутатами от фракции БПП Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко, передает корреспондент ForUm’а.

«Считаю неприемлемыми драки в зале. Считаю, что это дискредитирует и тех, кто принимает участие в драках, и весь парламент. А, кроме того, это просто срывает голосование по чрезвычайно важным законопроектам. В частности, по судебной реформе, стоявшей у нас до перерыва», - заявил Парубий.

После чего спикер обратился к комитету ВРУ с тем, чтобы тот рассмотрел инцидент на своем заседании.

«И поэтому я, как глава Верховной Рады, согласно регламенту, обращаюсь к регламентному комитету для того, чтобы он вынес этот вопрос на свое рассмотрение и дал предложения относительно принятия соответствующих мер по данному инциденту», - резюмировал он.

Напомним, ранее в сессионном зале в ходе рассмотрения законопроекта о Конституционном суде произошла потасовка между наредпами от фракции БПП Иваном Мельничуком и Сергеем Лещенко.
Мария Пастернак, ForUm

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