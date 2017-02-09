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Социально-гуманитарная помощь Украинской православной церкви военнослужащим, раненым воинам, семьям военнослужащих и пострадавшим от военных действий в зоне АТО в 2016 году составила 12,8 млн грн.

Как сообщает центр информации УПЦ, ссылаясь на главу синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова, названным категориям также была передана гуманитарная помощь, весом 546,6 тыс. кг.

«Конечно, объем помощи гораздо больше. Не все афишируют свою благотворительную деятельность, многие совершают дела милосердия в тайне. Каждый христианин призван служить Богу через своего ближнего. Нельзя быть равнодушным в это нелегкое для нашей страны время. Ведь любое горе – это наше общее горе, любая беда – наша общая. Помогать нуждающимся – наш прямой долг», – отметил отец Владислав.

По данным отдела по социально-гуманитарным вопросам, в 2016 году УПЦ помогла почти 9,4 тысячам военнослужащих и раненым воинам, приобретая продукты питания, одежду и термобелье, средства гигиены, медикаменты и другое.

Также была оказана помощь 14 846 нуждающимся жителям зоны АТО, вынужденным переселенцам и семьям украинских военных.
ForUm

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