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Вчера, 8 февраля, Апелляционный суд города Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о задержании с целью привода в суд и взятия под стражу главы самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко, сообщает пресс-служба суда.

Соответствующее решение принято по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной прокурором, на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016 года.

«По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева постановила: апелляционную жалобу, поданную прокурором - удовлетворить; определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 декабря 2016 – отменить», – сказано в сообщении.

Также суд принял решение, которым удовлетворил ходатайство прокурора о задержании с целью повода Захарченко для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.

Отмечается, что срок действия данного постановления составляет 6 месяцев со дня вынесения.

Напомним, Захарченко подозревается в участии в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика». 
ForUm

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