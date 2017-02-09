Сегодня, 9 февраля, на большей части территории Украины ночная температура снизится до 18-23° мороза, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 9 февраля в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.
Также, 9 февраля ночная температура снизится на большей части территории страны до 18-23° мороза, на юге и Прикарпатье – до 8-13 ° мороза, дневная – существенно не изменится, осадки прекратятся.
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