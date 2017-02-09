Украинской стороне не было смысла убивать главаря батальона НВФ «Сомали» Михаила Толстых, известного по прозвищу «Гиви», ведь он был бы нужен как свидетель преступлений.

Об этом в эфире Громадського сообщил «киборг» Олег Кузьминых.

«Уничтожать такого руководителя нет смысла. Как свидетель, он был бы нужен. Поэтому, сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи. Ибо вы видите, какая ситуация: в мире иногда закрывают глаза на наши проблемы, а он бы открыл глаза на многие вещи. Поэтому нам его смерть, по сути, не так нужна была, чтобы ею заниматься. Он бы нам больше требовался, как свидетель преступлений», - заявил он.

Кузьминых также подчеркнул, что он не согласен с обвинением по убийству «Гиви» украинской стороной.

«Что касается обвинения, что это сделала украинская сторона, я с этим не согласен. Потому что для нас «Гиви» не слишком талантливый военный руководитель. Это было видно и по Авдеевке», - сказал он.

«Если бы он погиб от рук, от снарядов ВСУ или других наших служб, или же оказался на скамье подсудимых и получил свое пожизненное - это была одна эмоция, которую хотелось чувствовать. А так он погиб в «разборках» своих бандитских, в устранении свидетелей. В идеале, он должен был пройти по всему нашему Уголовному кодексу и так далее», - отметил Кузьмин.

Напомним, «Гиви» был убит в Донецке 8 февраля.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».

В «ДНР» заявили о причастности к убийству советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка.