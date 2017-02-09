Спасатели нашли двух туристов, которые заблудились в районе горы Лопата на Львовщине.
По данным ГосЧС, сообщение о происшествии поступило 8 февраля в 22:14.
На поиски отправились спасатели Славской поисково-спасательной группы. Поиск проводился между селом Каменка и городом Сколе в районе горы Лопата.
В 1:35 9 февраля специалисты ГосЧС нашли мужчину, а в 02:10 – женщину. Пострадавших с обморожением конечностей и переохлаждения доставили в больницу.
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