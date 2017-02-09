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Спасатели нашли двух туристов, которые заблудились в районе горы Лопата на Львовщине.

По данным ГосЧС, сообщение о происшествии поступило 8 февраля в 22:14.

На поиски отправились спасатели Славской поисково-спасательной группы. Поиск проводился между селом Каменка и городом Сколе в районе горы Лопата.

В 1:35 9 февраля специалисты ГосЧС нашли мужчину, а в 02:10 –  женщину. Пострадавших с обморожением конечностей и переохлаждения доставили в больницу. 
ForUm

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