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В связи с резким ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на  автодорогах в 4 областях. Об этом сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Укравтодора.

Так, в Херсонской области введено временное ограничение движения для всех категорий транспорта по автодороге общего пользования Т-04-03 Марьянское-Берислав-/Р-47/, на всей протяженности Херсонской области (от км 3 868 - км 98 + 768).

На Волыни на дороге Т-18-02/М-07/-Маюничи-Большая-Осниця-Красноволя-Колки-/Р-14/-Копилля-Рожище-Торчин-Шклинь- /Н-17/км 110 - км 117 (Торчин-Белосток), движение для закрыто для всех видов транспорта.

На Закарпатье по состоянию на 5 февраля в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

В Хмельницкой области сложилась сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта по сети дорог местного значения. С целью недопущения совершения ДТП и образования заторов в движении, принято решение о введении ограничения для движения большегрузного транспорта и автобусов по дороге местного значения с 05:00 3 февраля. 
ForUm

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