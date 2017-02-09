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Печерский райсуд Киева продлил арест подозреваемому в государственной измене полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову до 8 апреля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Решением Печерского суда подозреваемому в измене и сотрудничестве с «ДНР» полковнику Безъязыкову продлили содержание под стражей до 8 апреля 2017 г.», - написала она в Twitter.

 


 

Напомним, СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации.

14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля.

У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР». В частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

29 декабря следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.

 
ForUm

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