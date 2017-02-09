Печерский райсуд Киева продлил арест подозреваемому в государственной измене полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову до 8 апреля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Решением Печерского суда подозреваемому в измене и сотрудничестве с «ДНР» полковнику Безъязыкову продлили содержание под стражей до 8 апреля 2017 г.», - написала она в Twitter.

Рішенням Печерського суду підозрюваному у зраді та співпраці з "ДНР" полковнику Без'язикову продовжили тримання під вартою до 8 квітня 2017р — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 февраля 2017 г.





Напомним, СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации.

14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля.

У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР». В частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

29 декабря следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.