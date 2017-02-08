Проведение любых местных выборов на Донбассе возможно только в соответствии с нормами Минских договоренностей и только после того, как обе стороны согласуют соответствующие условия этих выборов. Об этом в среду, 8 февраля, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер во время пресс-конференции, комментируя слова посла в Украине Эрнста Райхеля.

«Такие местные выборы в соответствии с правилами Минских договоренностей, только тогда пройдут и могут пройти не раньше, прежде чем обе стороны согласятся на соответствующую модальность», - заверил Шефер.

«Положения «Минска» предусматривают – и Президент Украины подчеркнуто выразил свою приверженность этому – что восстановление контроля над украинско-российской границей на территориях, подконтрольных сепаратистам, является завершением процесса, который стороны конфликта прописали в 13 пунктах в феврале 2014 года в Минске», - добавил он, сообщает DW.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что ни у кого, включая посла в Киеве, «нет никаких сомнений в том, кто в итоге несет ответственность за начало этого конфликта». На фоне этого Шефер сказал: «Никто в правительстве ФРГ не имеет каких-либо сомнений относительно того, что имеет место логистическая, финансовая и военная поддержка сепаратистов Донбасса со стороны России».

При этом он добавил: «Я не буду делать того, чтобы на уровне правительства утверждать, присутствуют ли регулярные российские войска на суверенной территории Украины, подконтрольной сепаратистам».

Представитель ведомства подтвердил, что правительство ФРГ, канцлер Ангела Меркель, министр иностранных дел Зигмар Габриэль все свои усилия направляют на урегулирование конфликта и продвижение имплементации Минских договоренностей.

Он также назвал возможным проведение вскоре следующей встречи в «нормандском формате» для достижения политического решения конфликта на Донбассе. Однако он добавил, что пока слишком рано говорить о деталях. «Наши усилия для воплощения Минских договоренностей нацелены на то, чтобы восстановить суверенитет Украины в рамках всей ее территории», - добавил Шефер.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.