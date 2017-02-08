Главарь подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате «теракта».

Полиция Донецкой области подтвердила его смерть.

На данный момент существуют две версии убийства. По одной из них, в кабинете «Гиви» было заложено взрывное устройство, по другой – по зданию был произведен выстрел из РПО «Шмель».

Кабинет Министр Украины назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева главой Национальной полиции.

Также Кабмин назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел.

Пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году, выплаты будут увеличены. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Инфляция в январе текущего года составила 1,1%.

Следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета, но версия профессиональной деятельности является приоритетной. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Следствие также не исключает версию политического убийства журналиста, заказ на исполнение которого поступил из Российской Федерации.

Национальный банк Украины смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

В результате нападения пиратов на судно в территориальных водах Нигерии похищен украинец и семь россиян.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер заявил, что на следующей неделе в Бонне могут состояться переговоры министров иностранных дел стран «нормандской четверки».

Генеральная прокуратура Украины подозревает экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Юрия Чмыря в причастности к организации силового разгона участников Евромайдана.

МИД ФРГ на просьбу прокомментировать слова их посла в Украине о выборах на Донбассе заявило, что Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса.

Скончался народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Петр Ванат.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры провели обыски в офисе компании «Укргаздобыча».

Ночью 8 февраля неизвестные исписали краской забор польского генерального консульства во Львове на ул. Ивана Франко, 108.