Президент Петр Порошенко вручил государственные награды Украины военнослужащим Вооруженных сил Украины и сотрудникам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые отличились во время защиты Авдеевки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поблагодарил воинов 72-й механизированной бригады за мужество и героизм, проявленные ими в защите Авдеевки от российско-террористических войск, а также отважных спасателей, которые под постоянными обстрелами делали все возможное, оказывая помощь жителям этого города.

Президент отметил, что враг после артиллерийской подготовки, перешел в наступление с целью захвата района «Промзона» в Авдеевке. Он назвал действия НВФ очередной провокацией, целью которой была попытка перебросить ответственность и обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

«Но весь мир увидел, кем являются украинские Вооруженные силы - украинская армия, которую мы с вами создали за последние два с половиной года», - сказал Порошенко.

Президент также отметил, что «в этих боях 72-я механизированная бригада подтвердила свое звание, одной из сильнейших бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которую еще в 2014 году за успешные военные операции, которые она провела в зоне боевых действий, враги окрестили «Черной бригадой».

«Это означает, что враг боится «Черную бригаду» и он знает, что там, где 72-я бригада - никто никуда не пройдет, ни на шаг не продвинется. Это для них вы «Черная бригада», а для нас – вы светлое и храброе войско», - обратился к военным Порошенко.

Президент дал соответствующие поручения министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба ВСУ отметить 72-ю бригаду особыми отличиями, «чтобы те бойцы, которые приходят по контракту знали, какой славный боевой путь прошла бригада за последние месяцы и недели».

Глава государства вручил орден Богдана Хмельницкого командиру 72 отдельной механизированной бригады полковнику Андрей Соколову, командиру механизированного батальона Александру Вдовиченко, другим воинам бригады, которые «умелыми, четкими, решительными, а иногда и неординарными решениями обеспечили успех на этом важном рубеже обороны».

Президент также наградил и отметил сотрудников ГосЧС, которые спасли город от гуманитарной катастрофы.

Глава государства отметил, что в условиях плотного обстрела террористами и российскими оккупационными войсками города, реальных угроз жизни и здоровью, сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по его поручению было безотлагательно осуществлен значительный объем восстановительно-спасательных работ в городе по налаживанию деятельности систем жизнеобеспечения, развертыванию пунктов обогрева и питания, оказания медицинской и психологической помощи, организации эвакуации части населения.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех военнослужащих - погибших во время обороны и освобождения Донбасса.

Глава государства поблагодарил военных и отметил, что он и его команда делают все для того, чтобы ситуация шла путем деэскалации до полного прекращения огня: «Надлежащие условия для работы наших дипломатов создаются вами: командирами и простыми солдатами, которые своими победами, мужеством и героизмом усиливают украинскую позицию на переговорах, вооружают нас аргументами, достаточными для того, чтобы жестко отстаивать наши национальные интересы».

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.