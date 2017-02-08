В Запорожской области из-за бюрократических проволочек детей с тяжелой инвалидностью могут выселить из ранее организованных на базе одного из интернатов «домиков» семейного типа. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту ForUm’a сообщил директор БФ «Счастливый ребенок» Альберт Павлов.

По словам Павлова, несколько лет назад в с. Калиновка Черниговского района Запорожской области на территории Черниговского детского дома-интерната за средства жертвователей со всего мира были созданы два так называемых «Счастливых дома». В каждом из которых проживало до 10 детей с тяжелыми формами инвалидности: отдельно мальчики, отдельно девочки.

Как отмечает директор благотворительного фонда, со временем было принято решение отделить эти «домики» от интерната и создать детские дома семейного типа (ДДСТ). Однако, говорит он, в виду бюрократических проволочек, данный процесс затянулся. И на сегодня есть риск, что детей, проживающих там, могут перевести в другой интернат.

Как поясняет Павлов, детский дом семейного типа может быть создан только после того, как он будет передан из собственности областного совета в собственность сельского. У себя на странице в соцсети, он уточняет, что речь идет о сельском совете с. Панфиловка. Однако соответствующий акт приема-передачи по сей день так и не подписан.

«Интернат переименовали, а «домики», из-за различных бюрократических сложностей, передать (в собственность сельского совета. – Ред.) не могут. Переименовали интернат в психоневрологический. Это подразумевает, что дети там не могут находиться», - объясняет он.

Переходного же периода для пребывания там детей до момента создания ДДСТ, по словам Павлова, областная власть не предусмотрела.

По его словам, на данный момент в «домиках» проживает порядка 11 человек. Среди них есть и взрослые люди. Однако, как отмечает директор БФ, в данном случае это понятие весьма условное.

«Есть парень, которому 22 или 23 года, а на вид он как восьмилетний ребенок. Тяжелые патологии. Поэтому мы хотим, чтобы там и взрослые были. Тоже можно опеку (над ними. – Ред.) оформлять. Они не дееспособные. Есть у нас кандидат в опекуны. Мы хотим сохранить и тех, и тех. Более того, еще добавить (туда детей. – Ред.)», - объясняет он.

Двух девочек, по его словам, уже перевели ранее в другое учреждение на основании того, что «они взрослые».

«А это психоневрологический интернат. Он мужской. А дети-девочки еще остались», - уточнил он.

На уточнение о том, куда могут быть переведены дети, Павлов отметил: «У нас есть два интерната: Таврический интернат и Запорожский дом-интернат. В пером больше девочек, а во втором – мальчиков. Но, проблема еще в том, что эти дома (в которых дети находятся сейчас. – Ред.) более открыты. Усыновлений и помощи намного больше на эти дома поступает… А из этих (Таврического и Запорожского. - Ред) интернатов усыновлений намного меньше…».

«Они могут как сделать? Могут переселить детей всех в другой интернат – Таврический или Запорожский детский дом. А там (в «Счастливых домах. – Ред.) еще трое взрослых есть. И получается, они их переселят в один из корпусов для взрослых (психоневрологического интерната. – Ред.)», - предполагает директор БФ.

Однако, по его словам, для детей это может стать стрессом. Условия в «домиках», в которых они сейчас живут, отличаются от тех, в которые они могут попасть, говорит он.

Он отметил, что областной совет и департамент соцзащиты в этом вопросе кивают друг на друга.

«А сейчас нужно уже выходить из сложившейся ситуации. В бумажном плане она запутанная. Они сами запутались уже. Но мы исходим из того, что дети не должны никуда переводиться. Это первая аксиома. И бумажки должны уже строиться вокруг этого. Принять какой-то переходный период (к примеру. – Ред.). Вариантов масса», - полагает Павлов.

Информацию о том, что детей собирались переселить, по его словам, якобы подтверждал директор интерната.

«Директор интерната это подтверждает. Он говорит: «Я должен переселить». Сейчас он говорит: «Я не буду (этого делать. – Ред.)». Но это «я не буду» - после звонков и того, что мы сказали, что, если будете переселять детей, то у вас будут все телеканалы. После этого и начальник департамента звонил (со словами. - Ред), что «мы пока не будем», - рассказывает он.

«Но это «пока» мы уже слышали десять дней назад. А у нас информация… Я в этом уверен на 200%, что команда отдана была. В начале недели было совещание (с участием чиновников. – Ред.), на которое нас не приглашали. Точнее, за час до начала позвонили уведомили, когда мы были в 100 км от города. То есть в ходе этого совещания, я уверен, что решение было вот такое. Директор бы сам не начал этот процесс. Сейчас явно ложь идет, что пока не переводят. Но, гарантии, что детей не будут переводить пока все это не устаканится, никто дать не может», - резюмировал Павлов.