В ходе пресс-конференции министра внутренних дел Арсена Авакова по убийству журналиста Павла Шеремета обнародованы две видеозаписи, относящиеся к делу.
Так, была обнародована видеозапись с вероятными подозреваемыми, которых зафиксировали камеры наблюдения, сообщает УНИАН.
На видео также можно увидеть, как вероятные подозреваемые устанавливали взрывное устройство на автомобиле Шеремета, и маршрут их передвижения в день убийства.
Кроме этого, МВД также показало видеозапись видео следственного эксперимента.
Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.
Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.
Следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.
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