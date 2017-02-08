В ходе пресс-конференции министра внутренних дел Арсена Авакова по убийству журналиста Павла Шеремета обнародованы две видеозаписи, относящиеся к делу.

Так, была обнародована видеозапись с вероятными подозреваемыми, которых зафиксировали камеры наблюдения, сообщает УНИАН.

На видео также можно увидеть, как вероятные подозреваемые устанавливали взрывное устройство на автомобиле Шеремета, и маршрут их передвижения в день убийства.

Кроме этого, МВД также показало видеозапись видео следственного эксперимента.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

Следствие продолжает рассматривать четыре версии убийства, но версия профессиональной деятельности является приоритетной.