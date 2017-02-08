также в разделеПолитика
МИД Германии: Выборы на Донбассе возможны только при согласии обеих сторон 4
Скончался народный депутат Ванат 17
Посольство ФРГ назвало выходку Гончаренко нарушением Венской конвенции 75
Порошенко в день рождения Сущенко встретился с его семьей 24
Экс-замглавы АП Чмыря подозревают в организации разгона Майдана 45
Петренко: НАПК саботирует спецпроверку кандидатов на госслужбу 15
В Раде могут ввести синхронный перевод с русского языка на украинский 71
В Берлине анонсировали встречу глав МИД стран «нормандской четверки» 51
Троян стал заместителем Авакова 129
Порошенко одобрил увеличение штата сотрудников служб по делам детей 49
Азаров надеется, что Трамп вместе с Россией устранит украинскую власть 263
Гройсман собрался в Брюссель 27
Кузьмин: Глава НАПК покрывает генпрокурора-коррупционера 182
В Германии отреагировали на заявление своего посла о выборах на Донбассе 318
В МИД напомнили послу ФРГ позицию Украины по выборам на Донбассе 82
Меркель: Санкции с России снимать рано 46
Горбулин озвучил три сценария Кремля в отношении Украины 304
Турчинов: Россия готовится к дальнейшей эскалации на Донбассе 62

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление министра финансов Александра Данилюка, в которой он угрожает главе ГФС Роману Насирову объявить выговор за посещение инаугурации Трампа.

Мемы о президенте, который боится ехать в Трампа из-за выговора Данилюка, уже заполонили сеть и активно набирают «лайки».

https://www.facebook.com/rzhach/posts/1410194449032268:0

В подборке – наиболее популярные демотиваторы и карикатуры на тему выговоров, Данилюка и Трампа.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366574707047654&set=a.366531757051949.1073741829.100010853826491

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376475719391171&set=a.376475926057817.1073741829.100010862376201

Как известно, министр финансов Александр Данилюк во время пресс-конференции заявил, что Насиров получит выговор за то, что поехал в отпуск в США на инаугурацию Трампа и не согласовал эту поездку с ним.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

210
Теги
Ботинки зимние