Пользователи соцсетей отреагировали на заявление министра финансов Александра Данилюка, в которой он угрожает главе ГФС Роману Насирову объявить выговор за посещение инаугурации Трампа.
Мемы о президенте, который боится ехать в Трампа из-за выговора Данилюка, уже заполонили сеть и активно набирают «лайки».
https://www.facebook.com/rzhach/posts/1410194449032268:0
В подборке – наиболее популярные демотиваторы и карикатуры на тему выговоров, Данилюка и Трампа.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366574707047654&set=a.366531757051949.1073741829.100010853826491
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376475719391171&set=a.376475926057817.1073741829.100010862376201
Как известно, министр финансов Александр Данилюк во время пресс-конференции заявил, что Насиров получит выговор за то, что поехал в отпуск в США на инаугурацию Трампа и не согласовал эту поездку с ним.
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