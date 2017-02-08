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Директору одного из департаментов Национального банка Украины Сергею Шацкому, который был задержан во время получения взятки,  6 февраля освобожден из-под стражи под залог в 800 тыс. грн согласно постановления Печерского районного суда Киева.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

«Сейчас он отстранен от исполнения служебных обязанностей, Национальный банк проведет служебное расследование», - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что в настоящее время его служебные обязанности будет исполнять заместитель директора этого департамента.

Напомним, 2 февраля управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины при получении последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс. долларов был задержан директор одного из департаментов НБУ и трое его сообщников, которые выступали в роли посредников.

4 февраля Печерский районный суд Киева избрал сотруднику НБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.
ForUm

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