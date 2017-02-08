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В поселке Андреевка Балаклейского района овчарка искусала 4-хлетнего мальчика, в результате полученных травм ребенок умер.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, трагедия произошла сегодня, 8 февраля, утром.

Соседский пес вырвался из вольера и напал на ребенка во дворе его дома.

Мать рассказала, что всего на несколько минут оставила без присмотра своего четырехлетнего сына, который вышел поиграть во дворе.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти мальчика медикам не удалось.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по правовой квалификацией п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой несчастный случай Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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