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В четверг, 9 февраля, в вестибюле станции метро «Золотые ворота» в Киеве состоится открытие фотовыставки «Потерянный дом». Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

В экспозицию войдут снимки домашних животных, которые оказались на улице из-за обстрелов на Донбассе и прибились к украинским военным.

В экспозиции представлены работы фотографов Александра Гайдара, Алексея Чернышева и Андрея Рымарука, сделанные в зоне проведения АТО 2014-2016 в Песках, Широкино и Авдеевке.
ForUm

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