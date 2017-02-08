Кабинет Министров Украины исключил публичное акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах.
Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
«Государственная продовольственно-зерновая корпорация исключена из Перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Это решение позволит повысить эффективность компании и продолжить эффективное сотрудничество с китайскими партнерами», - прокомментировал министр Тарас Кутовой.
Решение правительства обусловлено невозможностью приватизации ОАО «ГПЗКУ» без согласования с основным кредитором компании – Эксимбанком Китая.
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