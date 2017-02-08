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В день рождения украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно арестованного в России, Президент Петр Порошенко встретился с его семьей – женой Анжелой, дочерью Юлией и сыном Максимом. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня день рождения вашего мужа, отца Романа. Очень сильного и очень уважаемого украинца, который сейчас известен каждому. Наша с вами встреча - это маленькое приветствие ему – и поздравления с днем ​​рождения, и сообщение, что мы помним о нем», - сказал он.

Порошенко отметил, что и он, как Президент, и правительство, Министерство иностранных дел по его поручению делают все возможное для скорейшего возвращения Сущенко домой.

«Ему сейчас очень нелегко. Он проходит через страшные испытания. Но то, как он себя держит, является образцом для многих», - добавил Глава государства.

Жена Романа Сущенко Анжела поблагодарила главу государства за то, что он проникся судьбой журналиста и его семьи, и они не остались один на один с бедой. «Нам очень приятно, что вся Украина, все хотят, чтобы наш папа вернулся поскорее домой», - сказала она.

В память о встрече Порошенко вручил сыну журналиста Максиму часы от Президента Украины. «Эти часы я собирался вручить твоему отцу. Он точно их получит, но если ты позволишь – я отдам их тебе на хранение. Ты их будешь носить и молиться, чтобы отец скорее вернулся домой», - сказал он, надевая часы на руку мальчика.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.

 
ForUm

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