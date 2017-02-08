Кабинет Министров назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел.
Об этом сегодня журналистам сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Liga.net
«Назначили заместителем министра внутренних дел Трояна», - заявил он.
Напомним, сегодня, 8 феврраля, Кабинет Министр Украины назначил генерала полиции третьего ранга Сергея Князева главой Национальной полиции.
Ранее Троян отказался продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции.
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